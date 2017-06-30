В Киеве заявили о задержании двух пограничников ФСБ России

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Госпогранслужба Украины задержала двух неизвестных без документов. Во время допроса выяснилось, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России. Официального комментария от российского ведомства пока нет.

Пограничники Херсонской области Украины задержали минувшей ночью двух неизвестных лиц без документов, передает РИА Новости слова главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко.

По его утверждению, пограничники обнаружили на берегу Перекопского залива лодку, на которой неизвестные причалили к берегу. В ходе допроса выяснилось, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России.

"По их словам, они (задержанные - прим. ред.) якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины", - написал Назаренко в своем Facebook.

Официального комментария ФСБ России пока нет, однако спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что российские пограничники запросили информацию о двух российских военнослужащих.

"Формально, таким образом, они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине", - передает "Интерфакс-Украина" слова пограничника.