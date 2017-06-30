Ученые нашли самый привлекательный тип улыбки

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Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, какая улыбка является наиболее привлекательной. В эксперименте приняли участие около тысячи человек, которым показывали различные 3D-модели улыбок человека. По результатам исследования выяснилось, что наиболее привлекательной считается улыбка с чуть приподнятыми уголками рта.

Американские ученые выяснили, какая улыбка является наиболее привлекательной. Об этом сообщил портал "Русская планета" со ссылкой на исследование.

В эксперименте приняли участие около тысячи человек. Им показывали различные 3D-модели улыбок. По результатам исследования, наиболее привлекательной оказалась улыбка со слегка приподнятыми уголками рта.

Широкие "голливудские" улыбки понравились гораздо меньшему числу участников. По их мнению, такое выражение лица кажется неестественным и отталкивающим. Пугающей участники исследования сочли V-образную усмешку.