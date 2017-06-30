Депутат Лебедев сожалеет о сказанных в адрес Жиркова словах

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Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал свои слова о футболисте сборной России Юрие Жиркове. По его словам, призывы "дать в морду" игроку после удаления в матче с Мексикой, были сказаны им на эмоциях.

Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев признался, что в момент его заявлений о футболисте сборной России Юрии Жиркове, им овладели эмоции. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Тот комментарий я дал буквально сразу после финального свистка, находясь на эмоциональном пике. Уверен, что и большинство болельщиков в ту секунду находилось в похожем эмоциональном состоянии, но не все смогли бы выразить эти чувства, поскольку некоторых сдерживает статус, особое положение либо иные обстоятельства", - отметил парламентарий.

По его словам, он, "к сожалению, эмоционально прорвался". Это связано с тем, что действительно остро переживает неудачи сборной России.

24 июня сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 и вылетела с домашнего Кубка конфедераций. В ходе встречи удаление получил полузащитник россиян Юрий Жирков. После матча член исполкома РФС и депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, в частности, что футболисту за это удаление следует "дать в морду". Позднее Лебедев признал, что касающаяся Жиркова фраза, возможно, была сказана "немного на эмоциях".

Тем не менее, его заявление вызвало бурю негодования в России. В частности, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что хочет разобраться в ситуации. По его словам, депутат Лебедев и до этого делал неоднозначные высказывания, но вряд ли его слова найдут поддержку у болельщиков.