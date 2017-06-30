На Москву обрушился мощный ливень. Видео очевидцев

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На некоторые районы Москвы в пятницу обрушился мощный ливень. На северо-западе столицы выпал град размером с горошину. Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать до утра субботы. В столичном регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Мощный ливень и град, о котором предупреждали синоптики, уже обрушился на несколько районов Москвы. Гроза сопровождается сильным ветром. Местами его порывы достигают 24 метров в секунду, передает "ТВ Центр".

По данным специалистов, такого разгула стихии в столичном регионе не было уже сто лет. Согласно прогнозам, в Москве и Подмосковье выпадет рекордное количество осадков - до 20 литров воды на квадратный метр. Объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Сообщается о первых пострадавших.

Жителей убедительно просят без крайней необходимости не выходить на улицу и не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Из-за шквалистого ветра возможны обрывы линий электропередачи и повреждение крыш домов. Штормовое предупреждение будет действовать в Москве до конца дня и всю предстоящую ночь.