На Украине две подруги разбились на машине во время онлайн-трансляции

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В украинском городе Изюм Харьковской области две девушки разбились на автомобиле во время онлайн-трансляции в Instagram. В прямом эфире девушки употребляли алкоголь во время езды по городу. 16-летняя пассажирка, которая вела трансляцию, погибла на месте, 24-летняя водитель умерла по пути в больницу.

Две девушки разбились за рулем автомобиля во время онлайн-трансляции в Instagram. Об этом сообщило издание "Газета.ру".

Авария произошла 29 июня в городе Изюм Харьковской области. 24-летняя Дарья Медведева и 16-летняя София Мегерко катались на BMW с польскими номерами по главной улице города – проспекту Независимости. В смонтированном вскоре после ДТП видеоролике видно, что девушки употребляли алкоголь и обе были не пристегнуты.

В определенный момент автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево и опору ЛЭП. София Мегерко погибла на месте, сидевшая за рулем Дарья Медведева умерла по дороге в больницу.

Похожий случай произошел в Казани. Девушка погибла за рулём авто, когда вела прямую трансляцию в интернете. Не справившись с управлением, она вылетала на встречную полосу и врезалась в автобус.