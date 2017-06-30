Путин продлил контрсанкции до конца 2018 года

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничительные меры вводятся для защиты национальных интересов и поддержки ряда отраслей экономики.

Россия продлила ответные меры на западные санкции до 31 декабря 2018 года. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Указ обнародован на интернет-портале правовой информации.

О намерении внести главе государства предложение о продлении контрсанкций до конца 2018 года премьер Дмитрий Медведев заявил 29 июня. Глава правительства отметил, что европейские партнеры продолжают не самую конструктивную линию в отношении нашего государства.

29 июня вступил в силу документ ЕС, продлевающий секторальные санкции против России до 31 января 2018 года из-за конфликта на Украине. При этом Москва не раз указывала на контрпродуктивность и абсурдность санкций, так как Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений.