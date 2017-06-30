Население Новой Москвы за 5 лет увеличилось на 40%

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Сергей Собянин посетил Троицкий и Новомосковский округа столицы. Объезд был приурочен к пятилетию со дня присоединения к Москве новых территорий, ранее входивших в состав Московской области. За последние пять лет население ТиНАО выросло на 40% – до 347,8 тысячи человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Троицкий и Новомосковский округа столицы. Объезд был приурочен к пятилетию со дня присоединения к Москве новых территорий 1 июля 2012 года общей площадью 148 тысяч гектаров в юго-западном направлении, ранее входившие в состав Московской области. Площадь Москвы таким образом увеличилась в 2,5 раза, передает TVC.ru.

В ходе объезда мэр посетил школу ГБОУ №2070, ставшую самой большой в столице.

"Поздравляю вас с новой школой, это самая большая школа не только в Москве, но и во всей стране, наверное. Такие школы еще не строились, построена по новым стандартам, чтобы дети имели все возможности для начального образования, среднего. Чтобы были лаборатории. Мы хотели, чтобы не только в старой Москве, но и на новой территории образование было нисколько не хуже. Мы и в будущем будем строить по новым стандартам качества", - сказал Собянин.

Он отметил значительные успехи в развитии инфрастуктуры Новой Москвы, а также динамику развития территории в целом.

"В ТиНАО будут создаваться рабочие места будут, будет строиться новое качественное жилье. Кроме того, планируется создать восемь крупных, тематических парков", - сказал мэр.

Собянин добавил, что в округе также планируется в ближайшее время создать два бульвара и будет совершенствоваться транспортная инфраструктура.

Мэр также открыл движение по автодорожному путепроводу на 33 километре Киевского направления Московской железной дороги.

"Построена новая дорога, по сути дела, от Троицка до Крекшино, это означает связку от Троицка до Минского шоссе, 15 километров дороги с эстакадой, новая магистраль, которая даст поперечную связку ТиНАО. Хорошая дорога, всех поздравляю", - сказал Собянин.

Реконструкция железнодорожного переезда на 33 километре Киевского направления МЖД в поселке Кокошкино началось в августе 2016 года.

Меньше чем за год строители возвели четырехполосную эстакаду, по две полосы движения в каждую сторону, длиной 186 метров, что позволило увеличить пропускную способность переезда в четыре-пять раз.

Открытие движения по автодорожному путепроводу на 33 километре Киевского направления позволит: ликвидировать многокилометровые заторы перед существующим переездом; обеспечить комфортную транспортную связь между Боровским и Минским шоссе, а в перспективе – с Киевским и Калужским шоссе; обеспечить регулярный пропуск наземного городского транспорта через железнодорожные пути и организацию дополнительных маршрутов для транспортного обслуживания прилегающих районов.

Отметим, что за последние пять лет население ТиНАО выросло на 40% – до 347,8 тысячи человек.