СМИ узнали текст присяги для вступления в гражданство России

Теги: Общество госдума гражданство

Текст присяги для вступления в российское гражданство стал известен СМИ. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, по тексту будут проведены опросы граждан. Затем будет принято решение о его окончательной версии.

Стало известно содержание текста присяги для вступления в российское гражданство. Об этом сообщает "Газета.Ru".

"Я, Фамилия Имя Отчество, добровольно и осознанно, принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать культуру, истории и традиции", - говорится в тексте.

Как отметил глава комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, по тексту присяги будут проведены опросы граждан. После этого будет принято решение о его окончательной версии.

Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность введения присяги при вступлении в гражданство. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, депутаты рассмотрят международный опыт в этом вопросе и предложат главе государства на утверждение текст подобной присяги.