Прокуратура проверяет видео с купанием крокодила в Черном море

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В интернете появилась видеозапись, на которой мужчина сначала выгуливает на поводке крокодила на одном из пляжей в Анапе, а затем купает его в море рядом с отдыхающими. Прокуратура начала проверку.

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края проверяет информацию с видеозаписи в интернете, на которой мужчина выгуливает крокодила на поводке, а затем купает его в Черном море, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на одно из пляжей Анапы. На видео видно, что плавающий в море крокодил нисколько не испугал отдыхающих, они даже пытались его погладить.