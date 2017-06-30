8 самолетов ушли на запасной аэродром "Домодедово", не сумев приземлиться

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Из-за непогоды в Москве 8 самолетов ушли на запасной аэродром аэропорта "Домодедово", не сумев приземлиться в "Шереметьево" и "Внуково". В столичных аэропортах задержано более 60-ти рейсов, три отменено.

Самолеты, которые должны были приземлиться в "Шереметьево" и "Внуково", отправлены на запасной аэродром в "Домодедово" из-за непогоды. Об этом сообщает агентство "Москва".

По данным "Яндекс.Расписание" на 15:50 в аэропорту "Шереметьево" задержано 35 рейсов, в "Домодедово" – 25 задержано, 5 отменено. Во "Внуково" задержан один рейс.

В Москве сейчас идет сильный ливень с грозой и порывами ветра до 24 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в ночь на субботу.

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