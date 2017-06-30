Последствия Всемирного потопа в Москве глазами очевидцев
В пятницу на Москву обрушился сильнейший тропический ливень. Пользователи соцсетей, несмотря на резко потемневшее небо и непрекращающийся дождь, успевали выкладывать в Сеть видео и фото происходящего.
Мощный ливень обрушился на Москву 30 июня. В этот день в столицу пришло две грозовые волны. Вторая оказалась наиболее мощной, передает "Интерфакс".
В центре города мощный ветер повалил ограждения, которые были установлены вдоль Тверской улицы в рамках ее реконструкции. Прохожим пришлось укрыться в магазинах, а также в вестибюлях станций метро и подъездах домов.
В районе, который накрывала черная туча, моментально становилось темно. Спустя несколько минут в этом месте начинал лить настоящий тропический ливень. Пользователи соцсетей, несмотря на обстоятельства, не забывали фотографировать происходящее и снимать его на видео. А затем выкладывать все на своих страницах.
В основном, всех впечатлили черные тучи
Пополню и я вашу ленту ужасами...#бегинеоглядывайся #ливень #москва pic.twitter.com/8ncpW011mj— Ekaterina Taranova (@PR_TARANOVA) 30 июня 2017 г.
Тропический ливень. Москва, Богородское (ВАО) pic.twitter.com/JCK4adpuJs— Vlad Belozerov (@vlad_belozerov) 30 июня 2017 г.
Лент, это МОСКВА сейчас ���� pic.twitter.com/7NsixFkcfH— Рėйнöн ����️���� (@XPAM_KOCMOCA) 30 июня 2017 г.
Москва pic.twitter.com/uwX8xbgT9I— ♡ur moonlight♡ (@sonyaksmrr) 30 июня 2017 г.
На Москву.#Москва #ураган #шторм #ливень pic.twitter.com/S6Vz5Re7jS— Valery Ax (@Valery_Ax) 30 июня 2017 г.
Москва шторм 30 июня 2017 (видео)https://t.co/r1kXN0GPSA pic.twitter.com/Vv6vAJm7GL— Паукан (@p_a_u_k_a_n) 30 июня 2017 г.
Жесть погода в Москве! #гроза pic.twitter.com/R8WLxe9oLc— Naran Official (@naran_official) 30 июня 2017 г.
Вот такие градины выпали в некоторых районах новой Москвы
Дождь с градом в Москвеhttps://t.co/v2iq7FmwNs#дождь #град #ливень #гроза #storm #rainma pic.twitter.com/uq6gAeVeyW— avtoschool (@avtoschool) 30 июня 2017 г.
Поезда превращались в корабли
Электрички в Мытищах научились плавать.#мытищи #дождь #ливень #погода #апокалипсис pic.twitter.com/fiWWepemlS— Кирилл Гетман (@iamkirillgetman) 30 июня 2017 г.
Не забывали некоторые снимать происходящее и последствия на видео
Купание прямо под парковкой
Снова Мытищи
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