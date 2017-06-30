Последствия Всемирного потопа в Москве глазами очевидцев

Теги: Москва соцсети гроза

В пятницу на Москву обрушился сильнейший тропический ливень. Пользователи соцсетей, несмотря на резко потемневшее небо и непрекращающийся дождь, успевали выкладывать в Сеть видео и фото происходящего.

Мощный ливень обрушился на Москву 30 июня. В этот день в столицу пришло две грозовые волны. Вторая оказалась наиболее мощной, передает "Интерфакс".

В центре города мощный ветер повалил ограждения, которые были установлены вдоль Тверской улицы в рамках ее реконструкции. Прохожим пришлось укрыться в магазинах, а также в вестибюлях станций метро и подъездах домов.

В районе, который накрывала черная туча, моментально становилось темно. Спустя несколько минут в этом месте начинал лить настоящий тропический ливень. Пользователи соцсетей, несмотря на обстоятельства, не забывали фотографировать происходящее и снимать его на видео. А затем выкладывать все на своих страницах.

В основном, всех впечатлили черные тучи

Вот такие градины выпали в некоторых районах новой Москвы

Поезда превращались в корабли

Не забывали некоторые снимать происходящее и последствия на видео

Купание прямо под парковкой

Снова Мытищи

Прекрасное начало дня... #апокалипсис #апокалипсиссегодня #нашимытищи #град #прекрасноелето #мытищи #конецсвета Публикация от Niccie Cole (@niccie_cole) Июн 30 2017 в 5:32 PDT

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