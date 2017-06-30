В Подмосковье мужчина погиб от удара молнии

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В результате непогоды в Московской области погиб один человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья, в мужчину ударила молния. Мощный ливень обрушился на столицу в пятницу днем. По данным экстренных служб, из-за стихии в Москве повалены несколько десятков деревьев.

В результате удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья погиб мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Московской области.

Мощный ливень и град, о котором предупреждали синоптики, обрушился на столичный регион в пятницу. Гроза сопровождается сильным ветром. Местами его порывы достигают 24 метров в секунду. Объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Как рассказали в экстренных службах, "в столице произошли подтопления пяти низменных участков автодорог, повалены более 40 деревьев".

Штормовое предупреждение будет действовать в столице до конца дня и всю предстоящую ночь.