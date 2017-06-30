На финал Кубка конфедераций продано более 50 тысяч билетов

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На финальный матч Кубка конфедераций между командами Германии и Чили продано уже более 50 тысяч билетов. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, в воскресенье на стадионе ожидается аншлаг.

Более 50 тысяч билетов продано на финальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили, который пройдет в предстоящее воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Уже продали 53 тысячи билетов. Для социальных незащищенных слоев населения нам дали три тысячи билетов, плюс полторы тысячи распространили в Ленинградской области, у волонтеров есть билеты. Стадион будет полностью заполнен", - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Финальный матч Кубка конфедераций пройдет 2 июля на стадионе "Санкт-Петербург". В решающей игре турнира встретятся команды Германии и Чили. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

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