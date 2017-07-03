Голосование. Переговоры Трампа и Путина будут успешными?

Тема программы "Право голоса": "Кривое зеркало". Американский взгляд на Россию все больше напоминает отражение в кривом зеркале. Пентагон опубликовал доклад "Военная мощь России", в котором выразил мнение, что Москва не доверяет "попыткам США продвигать демократию в мире". В Кремле уверены, что США нацелены на смену режима в России и это приводит к росту напряженности между армиями двух стран, говорится в докладе. Почему он опубликован накануне встречи Путина и Трампа, и как пройдут переговоры?