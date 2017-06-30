Собянин: Москва пережила "ветхозаветный потоп"
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица пережила стихию, которую метеорологи назвали "ветхозаветным потопом". По его словам, на 12 маршрутах общественного транспорта зафиксированы небольшие задержки, ликвидированы около 30 локальных подтоплений.
Москва пережила "ветхозаветный потоп" без серьезных последствий. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр города Сергей Собянин.
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