Собянин: Москва пережила "ветхозаветный потоп"

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица пережила стихию, которую метеорологи назвали "ветхозаветным потопом". По его словам, на 12 маршрутах общественного транспорта зафиксированы небольшие задержки, ликвидированы около 30 локальных подтоплений.