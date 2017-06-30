Лавров уведомил главу Совета Европы о приостановке уплаты взноса в бюджет СЕ

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Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о приостановке уплаты взноса Москвы в бюджет СЕ за 2017 год. Также стороны обсудили другие актуальные вопросы участия России в деятельности Совета Европы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о приостановке уплаты взноса Москвы в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ, передает сайт МИД России.

"Министр информировал генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы и привлек внимание Турбьёрна Ягланда к Заявлению МИД России на эту тему от 30 июня сего года", - отметили в МИД.

Кроме того, стороны обсудили другие актуальные вопросы участия России в деятельности Совета Европы, в том числе ход ратификации Конвенции СЕ об "отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма и Конвенции СЕ о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий".

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