Стоит ли ждать прорывов от встречи Путина и Трампа в Гамбурге

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Одной из главных интриг встречи G20 в Гамбурге остается беседа президентов России и США. Интригует здесь всё - от повестки встречи до того, а какой она будет - на ногах, на полях или и вовсе полноформатной, как на этом настаивает американский президент.

И Кремль, и Белый дом подтверждают: встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге будет. Сейчас обсуждаются формат и повестка. Трамп полон решимости устроить в Гамбурге серьезные переговоры, которые осветили бы как можно больше журналистов, а на повестку намерен вынести самые актуальные вопросы международной политики. В общем, все должно быть ярко и эффектно - как любит Дональд Трамп. Однако какой бы формат встречи американский лидер не выбрал, шквал критики обеспечен, передает "ТВ Центр".

"Если Трамп пойдет на формальную продольную встречу, то он покажет, что он является не вполне самостоятельным президентом, что им управляет его команда, что его ближайшее окружение может навязывать ему какие-то мнения. Не исключено, что Трамп может повести себя достаточно высокомерно, чтобы подчеркнуть, что он не находится под влиянием российского президента, что он пришел на эту встречу, чтобы навязать российской стороне свою позицию, нежели выслушать российскую сторону", - рассказал главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Впрочем, если верить утечкам из Белого дома, речь пойдет не о навязывании, а о торге. Политик Трамп, может, и начинающий, но вот бизнесмен весьма опытный и американцам, как пишет британская Guardian, есть что предложить России.

"Сотрудникам Совета национальной безопасности США поручено выработать для первой встречи двух лидеров возможные предметы для торга, в том числе возвращение двух дипломатических объектов, освободить которые россиянам приказала ещё администрация Обамы в ответ на "вмешательство Москвы в выборы 2016 года". Однако пока неясно, что взамен попросят от Путина", - пишет газета.

Эксперты считают - на кону, скорее всего, Сирия, Украина, возможно, санкции. "Прощупать почву" и донести до Путина американское видение этого диалога в Москву, скорее всего, и приехал бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Эксперты уверены, что разговор Путина с Киссинджером - знаковый, патриарх американской дипломатии всегда привозит важные послания, и он сегодня всё чаще выступает в роли связного между Москвой и Вашингтоном. Но в то же время на Трампа давят противники излишнего потепления в отношениях с Россией. Они против односторонних уступок Москве, нацеленных только на то, чтобы активизировать российско-американский диалог. Да и такой задачи, судя по всему, американский истеблишмент перед собой не ставит.

"Их интересы не совпадают с интересами страны. В интересах США это было бы просто глупо не соглашаться с этим. В интересах США иметь дружественные отношения с Россией и вместе решать глобальные проблемы, которые стоят не только перед обеими странами, а перед всем человечеством", - рассуждает Эдуард Лозанский.

Но американский истеблишмент настроен совсем иначе. Неслучайно глава Пентагона на неделе обвинил Россию в попытках нанести вред установившемуся миропорядку. Точнее, тому миропорядку, что установили Штаты. И это говорит тот человек, чьи подчиненные на этой же неделе выпустили в свет доклад про военную мощь России. Доклад, который уже сравнили с подобными же документами времен "холодной войны".

"В российском руководстве поселилось "глубокое недоверие к попыткам США распространять демократию по всему миру". Эти попытки воспринимаются так, будто американские власти "ведут кампанию по навязыванию собственных ценностей". Кремль убежден, что Соединенные Штаты подготавливают смену режима в России", - говорится в докладе.

На протяжении многих лет неоднократно фиксировались попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Это не секрет, и мы это констатировали неоднократно на различных уровнях, заметил пресс-секретарь президента. В этом смысле такая попытка анализа ситуации имеет под собой основание. Впрочем, никакой политической сенсации даже в Штатах доклад не произвел, да и цель, считают эксперты, не в этом. Главный адресат - Дональд Трамп.

"Появление этого доклада - это их, если хотите, наказ президента Трампа на предстоящую встречу в Гамбурге. Здесь на лицо очевидная попытка вмешаться в политический процесс. То есть военные все больше заявляют о себе именно в политической сферы", - отметил Владимир Васильев.

К тому же мнимая российская угроза приносит реальные дивиденды. В бюджете США на следующий год, например, уже заложено 700 миллиардов долларов на военные расходы. Даже телевизионщики умудряются зарабатывать страшилками о коварных русских. Выход США из климатических соглашений и прочие текущие американские дела никому не интересны. Рейтинги делают новости о вмешательстве русских в выборы или о том, что кто-то из окружения Трампа когда-то встречался с какими-то русскими. Независимый журналист Джеймс О'Кифи попытался разобраться в редакционной политики того же CNN. Устроился на канал и поговорил с ничего не подозревающими коллегами, что называется, по душам.

"В основном, это чушь. У нас нет никаких реальных доказательств. Я думаю, их и вовсе не существует, но они хотят, чтобы расследование продолжалось. Поэтому, думаю, президент, наверное, прав, когда говорит, что в отношении него развернули "охоту на ведьм", - сказали сотрудники канала.

Впрочем, чересчур рьяным "охотникам" руководство самого CNN устроило показательную порку. Глупые фейковые новости приносят не пользу, а подрывают то, что осталось от репутации компании. Нескольких сотрудников с позором уволили, а все новости о России, теперь проходят согласование с руководством. Ни Москва, ни Вашингтон в преддверии встречи не дают журналистам почву для измышлений. Известно одно: Путин и Трамп действительно будут общаться в Гамбурге. И за этим разговором, независимо от формата, будет следить весь мир.

Матвей Шестаков, Данил Гималов, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".