Ненавижу и люблю: как меняется отношение россиян к Сталину

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В России разгорается скандал вокруг результатов опроса, проведенного "Левада-центром", который был призван выявить выдающихся личностей в истории России - и собственно выявил. Тройка выглядит так: Сталин, Путин и Пушкин. И если Пушкин нареканий не вызвал, с Путиным, которого, по данным другого опроса, сегодня поддерживает 81 процент россиян, тоже как-то не поспоришь, то вот фигура генералиссимуса вызвала шквал эмоций.

Вождь народов уверенно держит лидерство как минимум уже целую пятилетку. В 2012 году при аналогичном опросе генералиссимус набрал еще больше - не 38, как сейчас, а победные 42 процента, передает "ТВ Центр". Социологи разводят руками - мы ни при чем, так люди на улицах сами говорят. Скептики, понятно, не верят и проводят свои опросы. Вслед за "Левада-центром" в народ пошло радио "Свобода" с куда более провокационным тезисом. "Сталин - кровавый тиран или его демонизируют?" - спросили на камеру у прохожих.

Если пересчитывать в процентном соотношении эти ответы - выборку по возрасту и социальному статусу авторы, как могли, старались сделать репрезентативной - то тираном Сталина называл только каждый третий или четвертый. То есть, почти 70% считают, что его образ демонизируют - в противовес пресловутому культу личности. Что важно, как руководителя, который выиграл войну и поднял страну, Сталина оценивают не только люди старшего поколения, но и молодежь, которая об Иосифе Джугашвили знает разве что из учебников, а там написано разное и по рассказам дедов.

"Да, никто не говорит, что он был гуманист и вечно детей по голове гладил. Было дело - но строил державу, воевал, победил в войне действительно кровожадного тирана. Вывод - демонизируют. Никто же не говорит, что ничего не было. Было - но преувеличивают, но демонизируют. Вывод - ответ на вопрос радио "Свобода" заключается в самом идиотском вопросе. Если вы задает идиотский вопрос, вы получаете адекватный ответ", - рассуждает публицист, член Союза писателей Москвы Леонид Радзиховский.

Дураками, явно в насмешку, публицист Леонид Радзиховский называет участников подобных опросов. Зато поддерживает адвоката Генри Резника. Он тоже сначала критиковал опрос "Левада-центра", а потом вышел не только из себя, но и из профессорского состава Московской юридической академии. Поводом стала мемориальная доска, которая появилась в коридорах вуза рядом с залом, где в 1924 году молодой Иосиф Джугашвили выступил с докладом об итогах съезда РКП (б) - того самого, что утвердил его во власти.

Резника возмутило, что мраморную доску достали из подвала, где она, по его словам, пылилась более полувека. Здание Юридической академии адвокат назвал теперь "оскверненным". В стенах самого вуза - скандал и раскол. В Сети даже пишут петиции с требованием убрать доску назад в подвал. Хотя в руководстве МГЮА терпеливо объясняют - ее вернули на место в строгом соответствии с законом, принятым еще в советское время.

"Мемориальная доска с упоминанием о выступлении в 1-м зале университета в 1924 году И. В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР". Данный нормативный акт в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране", - отметили в вузе.

"Сталин почти 90 лет назад выступил в этом зале. Зачем с этим бороться? Речь не идет об уважении или неуважении к Сталину. Это исторический факт. Он выступил. Вы можете не любить Сталина, можете любить Сталина. Бороться, протестовать против своей истории странно", - рассказал публицист, автор книги "Сталин. Вспоминаем вместе" Николай Стариков.

Но с историей, как и с ним самим, продолжают бороться - даже с мертвым. Эта война ведет отсчет со знаменитого XX съезда КПСС, где преемник Сталина Никита Хрущев яростно взялся разоблачать культ личности. Вот только главная цель, считают политологи, спустя более полувека - уже не только и не столько сам генералиссимус, а страна, в которой для одних он стал вождем, а для других - тираном.

"Если мы хоть как-то, на минуту согласимся, что во главе нашего государства стоял преступник - хотя это не так - то дальше государство становится автоматически преступным, все действия этого государства - преступными, все решения этой власти - неправильными. А это значит, что мы с вами должны отдать Курильские острова, отдать Калининград, мы должны отказаться от "права вето" - и должны платить и каяться. Казалось бы, отвлеченные исторические вещи, не имеющие к сегодняшнему дню вроде никакого отношения - приводят к тому, что мы, нынешние, вообще не имеющие никакого отношения к нашей проблемной истории - мы должны сегодня платить деньги, отдавать нашу территорию, чувствовать себя какими-то убогими и ненормальными - и все это делается именно через фигуру Сталина", - рассуждает Николай Стариков.

Сталин - удобная мишень, признают даже те, кто решительно против его фигуры. И вот тут главный парадокс: посмертно обличающие вождя народов в его неумении вести хозяйство страны, в большом терроре и в стратегических ошибках в первый год Великой Отечественной, получается, выступают против собственного народа. По крайней мере, против тех 38 процентов, которые назвали Сталина исторической личностью и никак не хотят признавать в нем кровавого диктатора.

"Это вечная история - демократы без демоса. Это еще в XIX веке было. Когда "народники" ходили в народ, а народ их охаживал поленьями и сдавал в полицию. Но я не думаю, что те, кто сегодня выступает против бюрократической системы, они выступают против народа. Я думаю, что они более-менее безразлично относятся к народу. И народ безразлично относится к ним", - отметил Леонид Радзиховский.

Безразлично - это, конечно, громко сказано. Люди понимают - негативными оценками советской истории либералы рикошетом бьют по современной России. Стремясь уничтожить единую страну, пытаются доказать, что власть в тупике и лишена поддержки общества. Так было и при Сталине, когда в 1941 году фашистская Германия надеялась на помощь в Советском Союзе своеобразной "пятой колонны".

"Очень большие надежды возлагались на то, что Сталин будет свергнут собственным народом, если потерпит на фронте тяжелое поражение. Эту веру лелеяли политические советники фюрера", - сказал генерал-фельдмаршал немецкой армии Эвальд фон Клейст.

Сам фон Клейст после войны стал единственным немецким фельдмаршалом, умершим в советской тюрьме и похороненным в безымянной могиле. Расчет на "пятую колонну" не оправдался - Сталин и в этом сумел победить. Именно поэтому он так популярен сейчас. Как олицетворение общественного запроса на сильную страну с большим будущим.

Историки подтверждают - за 30 лет у власти Сталин смог дважды поднять страну. Сначала - из аграрной в индустриальную, пятилетками за три года. Потом - восстановить после войны. Да, были репрессии, ГУЛАГ, враги народа, расстрельные тройки НКВД - многих коснулся большой террор. Совершенно не оправдывая эти жертвы, россияне, тем не менее, признают - Сталин был и остается одним из немногих лидеров страны, чьи идеалы и интересы он ставил выше своих собственных.

Борис Иванин, Виктор Мальцев, Татьяна Каминская, Павел Дубров, "В центре событий", "ТВ Центр".