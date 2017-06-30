Сведение счетов: почему так долго не хоронят Гельмута Коля

Теги: В мире германия похороны

В субботу в Страсбурге Европа попрощается с крестным отцом единой Европы, гражданином Евросоюза, бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. До этого в ЕС подобных траурных церемоний не было. Отдельной государственной церемонии прощания в Германии не будет. Такова была последняя воля бывшего канцлера. Или так решила его вдова?

Удивить чем-то политиков такого уровня непросто. Но вдова Гельмута Коля смогла. Новость о смерти её супруга ещё не дошла до СМИ, как она уже диктовала по телефону ошарашенной Ангеле Меркель, где, как и кто сможет проститься с её великим канцлером, передает "ТВ Центр".

Такое в истории Германии впервые. Государственная церемония прощания – процедура отработанная. Панихида, речи выдающихся политиков, в числе которых, разумеется, канцлер действующий, после этого корабль с телом умершего проплывает по Эльбе, а затем следуют пышные похороны. "Ничего подобного", - отрезала Коль-Рихтер. Прощаться с её мужем будут в Страсбурге, то есть в другой, вообще-то, стране. Выступить с речью смогут только люди из уже составленного списка, в котором ни одного немца.

"Совершенно ясно, что то, как и где отдадут дань выдающимся достижениям политика такого уровня, вправе решать вся Германия, это, при всём уважении, не только лишь дело семьи", - уверен председатель Бундестага Норберт Ламмерт.

Не без усилий, дипломаты заставили Коль-Рихтер передумать. Меркель дадут слово. На момент похорон со дня смерти Коля пройдёт две недели. Его прах побывает в 4 городах. Но так он, якобы, хотел сам. Некоторые считают – такая нарушающая все немецкие традиции церемония прощения - это месть экс-канцлера оппонентам и обидчикам. Например, новому президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

"По слухам, Франк-Вальтер Штайнмайер обидел в своё время подозрениями бывшего федерального канцлера, что уходя с поста федерального канцлера в 1998 году, Коль якобы уничтожил соответствующие документы", - рассказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Речь идёт об официальной переписке с министрами ФРГ времён объединения Германии, а также о более поздних документах. В 1998-м году после скандала с "чёрной кассой" ХДС Коля предали многие. В том числе, "его девочка" - так он называл Меркель. Потом экс-канцлер говорил: эта женщина воткнула мне нож в спину. Именно она отправила его в отставку с поста главы партии. Можно предположить, что обидчивый по своей природе Коль, действительно, хотел дать своим противникам пощёчину. Однако, во-первых, почти никто не верит, что столь властолюбивый человек мог отказаться от государственного акта прощания. А во-вторых, канцлер, некогда объединивший страну, физически не мог этого сделать. Из-за проблем со здоровьем. Его не слушались руки, так что написать пожелания он не мог. Коль и говорил с трудом. Ещё три года назад, когда он презентовал свою книгу, журналисты смогли разобрать лишь несколько слов.

За Коля давно говорила его жена. Она же, уверены немцы, задала ему в нужной формулировке вопрос. Возможно, она, и правда, в ответ получила кивок. Но это, всё равно, её идея.

Со второй женой Коль познакомился на празднике в честь своего 75-летия. Она много улыбалась, но главное – была почти вдвое младше канцлера, а к молодым женщинам он питал слабость. К тому же, Коль был одинок: за 4 года до этого ушла из жизни его первая супруга. У Ханнелоре Коль была неизлечимая аллергия на свет, она в последние годы почти никуда не выходила. Мучилась от страшных болей. В 2001 году первая леди покончила с собой.

С самого начала Майке прозвали "леди Макбет из Оггерсхайма". Так называется поместье Коля, и она там быстро освоилась. Настолько, что стала носить одежду первой жены экс-канцлера. Сначала многие не поверили, но есть множество фото. "Леди Майке" уволит помощницу Коля и водителя, которые сопровождали его на протяжении трёх десятилетий. Порвёт связи с половиной бывших соратников возлюбленного. Раз и навсегда испортит отношения с его обоими сыновьями. Петера и Вальтера не пустили на порог Оггерсхайма даже для того, чтобы проститься с отцом.

В 2008 году Коль получил серьёзное сотрясение мозга, оказался прикован к инвалидному креслу и навсегда – во власти Майке. Прямо в больнице они сыграли свадьбу. И теперь всё наследство – в её руках. Хотя непосредственно завещания никто не видел, сомнений нет.

"Уверен, такое завещание есть. Мы можем сколько угодно спекулировать на счёт изменений, которые Гельмут Коль, возможно, вносил в течение какого-то определённого срока времени, но он оставался до последних часов в здравом уме", - отметил Белов.

Власти Германии волнует, разумеется, не имущество Коля. Они считают, что в подвалах Оггерсхайма хранятся 400 папок с документами. Именно их, по мнению Штайнмайера, Коль прихватил с собой после отставки. Там может быть много интересного. Но Майке, Коля обожествлявшая, устроившая в их доме алтарь ещё при жизни мужа – не собирается, судя по всему, с наследством расставаться. Хотя Бундестаг готов её "отблагодарить". Ведь в Германии есть несколько фондов имени разных канцлеров, ей могли бы выплачивать дотации. Но молодая вдова, кажется, уже обеспечена деньгами.

За два месяца до смерти бывшего канцлера пара выиграла дело против биографа Коля, который незаконно опубликовал в своей книге фрагменты их личных бесед. Чета Коль отсудила миллион евро. Но если верить экспертам, которые считают, что никаких тайных документов нет, то книгу, которая даже называется "Завещание", многие теперь захотят перечитать.

О политическом завещании Коля сейчас самое время вспомнить. Ситуация на европейском континенте весьма отдалённо напоминает ту Европу, о которой мечтал этот архитектор Евросоюза. В его Европе невозможно было представить, чтобы Германия одних ставила в условия жёсткой экономии, а другим диктовала, какую политику проводить. А Гельмут Коль боролся за то, чтобы европейские страны были равноправными партнёрами. Но - и это показал, к примеру, миграционный кризис - теперь там каждый сам за себя. Но главное, ни один из действующих политиков не в состоянии исполнить главную задумку Коля: примирить ещё и Запад и с Востоком.

Кто знает, если власти Европы так и не усвоят уроки без преувеличения великого канцлера Германии, значит 1 июля, во многом, похоронят не только прошлое, но и то будущее Европы, которое она заслуживает.

Евгения Карих, Татьяна Каминская, Андрей Сидоренко, Наталья Епифанова, "В центре событий", "ТВ Центр".