Савеловский суд признал законным арест Багдасарян на 6 суток

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Савеловский суд признал законным решение об аресте Мары Багдасарян на шесть суток. Ранее адвокат девушки настаивал на незаконности решения суда. Однако суд отклонил эту апелляционную жалобу.

Арест стритрейсерши Мары Багдасарян на шесть суток признан Савеловским судом Москвы законным. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты, которая просила отменить решение об аресте.

"Считаю, что постановление мирового судьи подлежит отмене как незаконное и необоснованное. Мара Багдасарян страдает эпилепсией с частыми припадками, и наличие такого заболевания препятствует нахождению в спецприемнике. Я прошу освободить мою подзащитную от отбытия административного ареста и прекратить производство по делу", - говорил адвокат Давид Кемулария.

Сама Багдасарян в судебном заседании не участвовала. Ранее девушка заявила ходатайство о рассмотрении жалобы в ее отсутствие.

Ранее 28 июня Мировой суд Савеловского района Москвы принял решение арестовать гонщицу Мару Багдасарян на шесть суток из-за уклонения от обязательных работ. Она была задержана 26 июня в столице. В Савеловском суде заявили, что на девушку составлен административный материал. Заседание состоялось 26 июня, однако в процессе изучения материалов дела суд вернул их приставам для устранения недостатков.

21 марта Савеловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав девушку. Ранее ей был поставлен диагноз - эпилепсия. За руль с ним садиться нельзя, так как приступ может произойти в любую минуту. Однако позднее адвокат девушки заявил, что у нее нет эпилепсии.

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