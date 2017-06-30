Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили урегулирование сирийского конфликта в контексте предстоящей встречи в Астане под эгидой России, Турции и Ирана.

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой Международной встречи по Сирии в Астане", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что стороны условились о продолжении контактов в ближайшее время.

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