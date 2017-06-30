Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Катара

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Президент США Дональда Трамп обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию вокруг Катара. В Белом доме подчеркнули, что главным условием разрешения конфликта Дохи со странами Персидского залива должна стать работа всех государства в области "прекращения финансирования терроризма и борьба с экстремистской идеологией".

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные способы урегулирования дипломатического кризиса в Персидском заливе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

Лидеры обсудили "многочисленные темы, включая пути преодоления продолжающегося спора между Катаром и его соседями" в Персидском заливе и арабском мире "при обеспечении того, что все страны работают над предотвращением финансирования терроризма и борются с экстремистской идеологией".

Кроме того, стороны затронули тему борьбы с экстремизмом и терроризмом. "Президент Трамп подчеркнул важность того, чтобы наши [американские] союзники и партнеры наращивали усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех их формах", - отметили в Белом доме.

Кроме того, в пятницу Эрдоган провел телефонный разговор и с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили урегулирование сирийского конфликта в контексте предстоящей встречи в Астане под эгидой России, Турции и Ирана.