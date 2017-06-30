Во время грозы в московских аэропортах не смогли приземлиться 38 самолетов
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Пока аэропорты Москвы были закрыты из-за грозы, на запасные аэродромы ушли 38 самолетов. Их перенаправляли в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Минск. В настоящее время московские аэропорты работают в штатном режиме.
В московских аэропортах во время их закрытия из-за грозы не смогли приземлиться 38 самолетов. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя Госкорпорации по организации воздушного движения.
"На данный момент 38 самолетов ушли на запасные аэродромы - в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Минск", - сказал он.
По словам источника, из-за грозы аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" были закрыты на непродолжительное время.
"В данный момент аэропорты работают штатно. Сложные метеоусловия прогнозируются до 21:00", - отметил представитель ОрВД.
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