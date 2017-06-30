Сильный ливень в Москве не вызвал серьезных подтоплений

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Москву и окрестности в пятницу накрыл сильнейший за последние десятилетия ливень. Количество осадков всего за несколько часов превысило три четверти от месячной нормы - это близко к абсолютному рекорду. Непогода атаковала столицу волнами. Благодаря этому, а также оперативной работе коммунальных служб, в городе удалось избежать серьёзных подтоплений.

В последний день июня в Москве готовились чуть ли не к апокалипсису. Еще до полудня социальные сети наводнили снимки грозовых облаков. А когда тучи окончательно сгустились, на севере столичного региона пошел даже не дождь, а град размером с голубиное яйцо, передает "ТВ Центр".

В Химках вовсю заливало улицы. Машины не ехали - плыли по трассе. Почти в Венецию превратились и соседние Мытищи. Потоками воды там уносило плохо закрепленные дорожные ограждения. Раскаты грома и ручьи с неба - из дома в эту пятницу опасно было выйти. Шквалистый ветер с корнем выворачивал деревья во дворах.

Удары молнии в столичном регионе унесли жизнь по меньшей мере одного человека. Хотя на этот раз, в отличие от майского урагана, о непогоде заранее предупреждали. МЧС настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок - в соцсетях и по мобильному телефону делали рассылки о штормовой угрозе. Но многих это не остановило.

Москва оказалась словно в блокаде - грозовые облака наступали сразу по всем фронтам. В режиме реального времени перемещение воздушных масс фиксировали погодные карты в интернете - данные обновлялись с частотой в несколько минут. Но даже при этом укрыться от непогоды на улице не удавалось.

Стихия накрывала столицу волнами. Если первый удар пришелся на Москву с севера, то следующий был уже с юго-востока. Шквалистый ветер нес грозовые массы прямо через центр - так, в Сокольниках небо затянуло тучами всего за какие-то пару минут.

Ветхозаветный потоп - так стихию в своих прогнозах окрестили синоптики. Меньше, чем за сутки в Москве выпало три четверти всех ожидаемых осадков - сразу полбочки воды на один квадратный метр. Заливало даже летное поле в аэропорту "Шереметьево". Багаж к самолетам везли, утопая в лужах. Несколько рейсов пришлось задержать. И наоборот, более 30 бортов из-за непогоды так и не смогли приземлиться в столице, уйдя на запасные аэродромы. Ситуацию, впрочем, удалось быстро взять под контроль.

"В данный момент международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, выполняются рейсы на вылеты и прилет. Возможны кратковременные задержки, связанные с грозовой деятельностью, которые периодически имеют место быть над аэропортом", - рассказал начальник пресс-службы международного аэропорта "Шереметьево" Роман Генис.

Коммунальные службы столицы сработали оперативно - после первого же удара стихии аварийные бригады вышли на улицы и в скверы. На Белокаменном шоссе возле железной дороги МЦК убирали поваленные деревья. Буквально вручную расчищали ливневки. Колодцы завалило упавшими ветками, зато потом вода стала быстро отступать с проезжей части. Город пережил очередную стихию, заверил москвичей мэр Сергей Собянин. "В целом городское хозяйство работает без перебоев. Около 30 локальных подтоплений ликвидированы", - написал он в Twitter.

Во власти непогоды оказалась не только Москва - вся европейская часть России. В Петербурге вода по колено стояла на кольцевой автодороге. Водителям приходилось толкать застрявшие машины. Ураган вихрем пронесся по Твери и Туле. Сильный дождь с градом - даже на Урале.

А в Ингушетии горные реки вышли из берегов. В республике затоплены целые улицы, дворы в частном секторе, подвалы. Людей если не эвакуируют, то хотя бы просят перебраться на верхние этажи. Но стихия не отступает. Метеорологи прогнозируют - последний день июня может завершиться новым антирекордом. Такого количества осадков сразу не было более полувека.

Борис Иванин, "ТВ Центр".