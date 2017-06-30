Путин обсудил с Меркель повестку саммита G20

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили повестку предстоящего саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля. Главы государств также затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В преддверии саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (7–8 июля) лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили проблематику Парижского соглашения об изменении климата. Кроме того, Путин и Меркель затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества.