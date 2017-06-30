Россия и Белоруссия подписали 40 документов о сотрудничестве

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Владимир Путин и Александр Лукашенко посвятили пятницу обсуждению вопросов российско-белорусского сотрудничества. Президенты приняли участие в работе четвёртого форума регионов России и Белоруссии, провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, а также пообщались в ходе отдельной встречи.

Практически весь день лидеры России и Белоруссии провели вместе. Рабочая программа началась на Форуме регионов, который в этом году посвящен партнерству наших стран в сфере высоких технологий, передает "ТВ Центр". Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, подчеркнул: в мире формируется новый промышленный уклад, и наши страны должны вместе идти в ногу со временем, а где-то и опережать его.

"От того, как мы с вами сможем ответить на эти технологические вызовы, будет зависеть долгосрочная конкурентоспособность наших стран, их позиции в глобальном разделении труда. Позволю себе даже больше сказать: от того, как мы решим эту задачу, будет зависеть – в значительной степени – наша судьба. Поэтому нужно наращивать наши усилия по созданию совместных высокотехнологичных промышленных кластеров, инжиниринговых центров, выстраивать гибкие кооперационные цепочки для производства наукоёмкой продукции", - отметил Путин.

Башкортостан, Псковская, Смоленская, Тюменская области, Москва и Санкт-Петербург: география сотрудничества России и Белоруссии в сфере инноваций широка. На Сахалине, например, белорусские специалисты сейчас развивают агрокластер, который поможет обеспечить полуостров многими продуктами. Они привезли с собой и технологии, и технику. А российские врачи помогают своим коллегам в соседнем государстве в работе над проектами по созданию стволовых клеток, лечению детей с врожденными повреждениями позвоночника и наследственных заболеваний.

"Сотрудничество наших стран в области информационных технологий становится одной из фундаментальных основ нашего стратегического партнёрства. Здесь можно выделить следующие направления. Во-первых, развитие человеческого потенциала. Во-вторых, повышение эффективности госуправления в экономике и социальной сфере. В-третьих, формирование цифровой экономики. В-четвёртых, обеспечение безопасности граждан и государства", - заявил Лукашенко.

В рамках форума было подписано порядка 40 документов о сотрудничестве в самых разных областях. Уже в Кремле лидеры России и Белоруссии проведут двусторонние переговоры. Поднимались темы как отношений двух стран, так и внешней политики.

"Мы очень рады вас видеть, для того чтобы в спокойном, рабочем режиме поговорить обо всех направлениях нашего сотрудничества, – это касается экономики, это касается отчасти нашей международной деятельности, согласования наших позиций на международной арене, это касается вопросов безопасности. У нас много совместных планов, совместных интересов", - отметил Путин.

"Главное для нас – это импортозамещение. Мы всё-таки должны доказать всему миру, что мы самодостаточные народы, самодостаточные государства, и в этом направлении немало получается", - подчеркнул Лукашенко.

А на заседании Высшего совета Союзного государства о самых наболевших вопросах говорили уже в присутствии министров и глав правительств. Согласовать предстояло 9 пунктов. Но на обсуждение подняли лишь две: первое - взаимодействие в рамках агропромышленного комплекса. Ввоз продукции десятков предприятий Белоруссии в Россию запрещён. Эти заводы при производстве мяса, молока и сахара злоупотребляют антибиотиками, там есть пестициды и ГМО. В пятницу стало известно: почти с 20 предприятий ограничения сняты. Второй вопрос - промышленная кооперация, а вернее, развитие машиностроительного комплекса двух стран. Товарооборот в этой сфере демонстрирует положительную динамику. Но есть, куда стремиться, и снова - в сфере инноваций.

"Ведётся работа по определению тематики совместных НИОКРов и постановки на производство модельной линейки не производимого на территории двух стран технологического оборудования", - сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

В этом году Союзное государство Россия-Белоруссия отмечает юбилей. И достижений немало. "За два десятилетия союзного строительства удалось наладить тесные торгово-экономические связи, укрепить сотрудничество в научно-технической, образовательной сферах, культурной и других областях. В январе-апреле текущего года впервые за несколько лет удалось добиться прироста товарооборота на 26%. Белоруссия в СНГ сохраняет первое место и по объему российских капиталовложений. По итогам 2016 года вложения составили 4 миллиарда долларов", - сказал Путин.

Продвинуться не удалось лишь по миграционному и таможенному проблемам. Здесь есть болевые точки. Стороны договорились подготовить новые предложения.

Затронули на заседании также вопросы социального и гуманитарного характера. Обсуждали, в частности, дальнейший ход реставрации Брестской крепости и создание в Брестской области — к 200-летию Федора Достоевского — мемориала памяти писателя. Там находится его родовое имение. Кроме того, было предложено создать премию союзного государства в области науки и техники и даже отменить роуминг между нашими странами.

Евгения Карих, "ТВ Центр".