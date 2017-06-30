У Трампа иссякло терпение в отношении КНДР и ее ядерной программы
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Эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР закончилась, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. В связи с этим Вашингтон приступает к выработке "комплекса мер в областях дипломатии, безопасности и экономики", чтобы добиться прекращения ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.
Президент США Дональд Трамп заявил, что эра "стратегического терпения" в отношении КНДР закончилась, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон теперь приступает к выработке "комплекса мер в областях дипломатии, безопасности и экономики", чтобы добиться прекращения ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. Об этом Трамп заявил, выступая вместе со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином перед журналистами в Розовом саду Белого дома после двусторонних переговоров.
"Мы тесно работаем с Южной Кореей и Японией, а также [другими] партнерами во всем мире по комплексу мер в областях дипломатии, безопасности и экономики, чтобы защитить своих союзников и собственных граждан от угрозы, опасности, известной как Северная Корея", - отметил Трамп.
Президент США добавил, что Вашингтон призывает другие региональные державы и все ответственные страны применить санкции против Пхеньяна и выдвинуть требования о том, чтобы северокорейский режим выбрал "путь лучше, сделал это быстро, обеспечил иное будущее своему давно страдающему народу".
Также он подчеркнул, что "безрассудный и жестокий режим" КНДР угрожает США, и Республике Корея. "Ядерная и баллистическая ракетная программы этого режима требуют решительного ответа", - сказал Трамп.
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