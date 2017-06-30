В погрануправлении Крыма объяснили, как их сотрудники оказались на Украине

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Погрануправление ФСБ по Крыму сообщило, что арестованные на Украине российские пограничники сбились с маршрута. В ведомстве выразили надежду, что их вернут в Россию в ближайшее время в соответствии с нормами международного права.

Арестованные на Украине российские пограничники сбились с маршрута. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

"В ночь с 29 на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства", - говорится в сообщении.

Ранее Погранслужба Украины сообщила о задержании двух граждан России на украинской территории. По данным ведомства, на допросе они признались, что являются сотрудниками погранслужбы ФСБ России. Позднее стало известно, что суд арестовал россиян на 15 суток.

В крымском погрануправлении выразили надежду на возвращение арестованных на территорию России в соответствии с нормами международного права.