Киссинджер: последствия разногласий США и России могут быть катастрофическими

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В Москве завершился второй день форума "Примаковские чтения". Эксперты из 19 стран обменялись мнениями по возможным сценариям развития международных отношений и обсудили перспективы мировой экономики. Главной темой в пятницу стал кризис российско-американских отношений. В центре внимания - выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

Новая холодная война, глубочайший кризис. Практически все участники международного форума "Примаковские чтения" признают: дела в отношениях Москвы и Вашингтона крайне плохи. И если конфронтация между двумя ядерными державами продолжится, то это может расшатать обстановку во всем мире, передает "ТВ Центр".

На "Примаковских чтениях", основной темой которых стали российско-американские отношения, почетным гостем стал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Автор тактики челночной дипломатии всегда выступал за то, что, несмотря на диаметрально противоположные подходы двух стран ко внешней политике и защите национальных интересов, взаимовыгодное партнерство между Штатами и Россией возможно, а теперь самое время восстанавливать отношения. Чтобы сообща решать и сирийский, и украинский кризисы.

"Идея глобального лидерства буквально пронизывает национальную политику США. Они считают себя единственным лидером. Россия все последние столетия позиционировала себя защитником принципов справедливости. У нас разное восприятие национальной безопасности. Но всем ясно: последствия наших разногласий могут быть катастрофическими. Мы знавали времена похуже. И сейчас мы имеем все возможности достичь улучшения отношений между нами", - заявил Киссинджер.

Сергей Лавров в своем выступлении перед участниками "Примаковских чтений" отметил: от взаимодействия России и США зависит решение множества международных проблем - от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов, от ликвидации терроризма до борьбы с киберпреступностью. У Москвы есть конкретные предложения. Дело - за реакцией Вашингтона.

"Мы не должны, не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры. Востребованы мудрые, взвешенные подходы, подразумевающие отказ от ставки на единоличное глобальное доминирование, от порочной практики двойных стандартов. Сегодня мы все являемся участниками объективного процесса формирования полицентричного мироустройства, о котором говорил и писал Евгений Примаков", - указал Лавров.

В свете возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Большой Двадцатки" в Гамбурге глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на нормализацию двусторонних отношений. Ведь, судя по телефонным разговорам двух лидеров, у обоих есть желание преодолеть, по словам Лаврова, ненормальный этап, и начать договариваться по конкретным вещам. От широко анонсированных переговоров президентов России и США в Москве как минимум ждут прояснения позиции новой американской администрации.

"Такова жизнь, что по многим вопросам действительно нужно договариваться России и США, но, конечно же, мы не можем забывать и о других державах, которые имеют свои особые интересы в других районах мира. Это просто показывает, что сохранять эту ненормальность наших отношений и дальше было бы огромной ошибкой, потому что от этого страдают многие", - сказал Лавров.

В международном форуме принимают участие эксперты из 40 стран мира. Многие считают: то, что патриарх международной политики Генри Киссинждер прибыл в Москву совсем незадолго до возможной встречи Путина и Трампа, был принят российским президентом и, несмотря на возраст (Киссинджеру уже 93), провел на форуме все два дня его проведения - это хороший знак. Именно он в начале семидесятых организовал переговоры Брежнева и Никсона, которые стали началом разрядки советско-американского противостояния. Одни эксперты не исключают, что гуру заокеанской дипломатии приехал навести мосты накануне. Другие опасаются: как бы их раньше времени не подорвали оппоненты Трампа. Раздираемый внутренними противоречиями американский истеблишмент выплескивает раздражение на внешнего врага. Таковым назначили Россию.

"И Трампу очень трудно действовать на российском направлении, потому что любой его шаг интерпретируется самым негативным образом как в Конгрессе, причем не только демократами, его оппонентами, но и республиканцами. Интерпретируется очень часто в совершенно конспирологическом ключе средствами массовой информации, но администрация Трампа посылает сигналы о некоторой готовности к диалогу", - рассуждает заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН Федор Войтоловский.

На форуме присутствуют эксперты из 40 стран мира, немало специалистов приехало из США. Многие возглавляют влиятельные научные институты, крупнейшие международные организации. Их голос не может быть проигнорирован мировым сообществом.

"Отношения России и США сейчас в самой низкой точке, но и раньше мы достигали подобных критически низких отметок, думаю, все можно улучшить. И есть возможность это сделать во время приближающейся встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Германии", - рассказал директор Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета Мэтью Барроуз.

По словам организаторов "Примаковских чтений", если раньше риторика в сторону России была исключительно обвинительной, то сейчас меняется в сторону прагматики взаимных отношений и построения диалога между Россией и США.

Лилия Акиньшина, Валерий Максимов, "ТВ Центр".