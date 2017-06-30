Не расслабляться: к Москве подошла третья волна ливней с грозами

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Третья волна ливней с грозами подошла к Москве 30 июня. Окончание ненастья следует ожидать к 21:00-22:00 по московскому времени.

В Москву в ближайшее время придет новая волна ливней с грозами. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики призвали жителей московского региона не расслабляться. "Расслабляться не стоит. К региону с юго-запада подходит третья волна грозовых очагов. На 19:30 они вытянулись полосой от Алексина до Внуково, имеют высоту верхней границы до 10-11 километров, и смещаются на северо-восток, со скоростью 50-55 километра в час", - говорится в сообщении центра.

Там добавили, что окончание ненастья следует ожидать к 21:00-22:00.

Ранее на Москву обрушились две волны гроз с ливнями и градом. Наиболее мощной оказалась вторая волна. По официальным данным, погиб один человек.

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