В Подмосковье цементовоз столкнулся с рейсовым автобусом

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В результате ДТП с участием цементовоза, легкового автомобиля и рейсового автобуса в Подмосковье пострадали шесть человек. Авария произошла на 5-м километре Московского большого кольца. Пострадавшие госпитализированы.

В Подмосковье цементовоз столкнулся с легковым автомобилем и рейсовым автобусом. Пострадали шесть человек. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.

"На 5-м километре трассы 108 Симферопольско-Брестского направления произошло столкновение цементовоза, рейсового автобуса и автомобиля BMW. В результате, по предварительной информации, шесть человек пострадали", - рассказал представитель ведомства.

Все пострадавшие доставлены в местные больницы. В связи с ДТП на трассе затруднено движение. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Причины аварии выясняются.