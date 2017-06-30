Неизвестный сломал бедро российскому туристу в отеле на Кипре

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На 47-летнего российского туриста напали в одном из отелей кипрского города Ларнака. В результате мужчина госпитализирован с переломом бедра. Нападавший задержан. Позднее его отпустили сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

На Кипре в результате нападения пострадал 47-летний российский турист. Это произошло в одном из отелей в городе Ларнака, передает ТАСС со ссылкой на Cyprus Mail.

Пострадавший госпитализирован с переломом бедра. Прибывшие на место полицейские задержали одного из постояльцев гостиницы. Тем не менее, позднее его отпустили на свободу.

Посольство России в Республике Кипр пока не располагает данными об инциденте.