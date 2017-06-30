Из-за непогоды в московских аэропортах задержали вылет более 130 рейсов

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В московских аэропортах из-за непогоды были задержаны более 130 рейсов. Как сообщили в Росавиации, по состоянию на 21:00 более 60 бортов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Пассажиров призвали сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Из-за непогоды в московских аэропортах были задержаны более 130 рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"В связи с крайне сложными метеоусловиями в Московской воздушной зоне, 30 июня 2017 года в столичных аэропортах задержан вылет более 130 рейсов. Кроме того, по состоянию на 21:00 более 60 бортов были вынуждены были уйти на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

В Росавиации призвали пассажиров сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам. В федеральном агентстве подчеркнули, что уходы на второй круг или на запасные аэродромы обусловлены соображениями безопасности. Отмечается также, что авиакомпании, аэропортовые службы "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковского", авиадиспетчерские службы делают все возможное для минимизации задержек и обеспечения безопасности воздушных перевозок.

"Синоптики прогнозируют улучшение погодных условий в ближайшие часы. После этого работа столичного авиаузла вернется в штатный режим", - сообщили в Росавиации.

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