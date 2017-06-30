Задержана девушка, находившаяся за рулем сбившей байкера машины

Теги: Следствие мвд москва дтп

В МВД сообщили о задержании девушки, находившейся за рулем автомобиля Mercedes, который насмерть сбил мотоциклиста возле дома №48 по Кутузовскому проспекту 26 июня. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Сотрудники полиции задержали девушку, которая находилась за рулем автомобиля Mercedes, сбившего мотоциклиста возле дома №48 по Кутузовскому проспекту 26 июня. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Девушка, управлявшая 26 июня 2017 года автомобилем Mercedes, до момента дорожно-транспортного происшествия возле дома 48 по Кутузовскому проспекту, в результате которого погиб водитель мотоцикла Yamaha, задержана в порядке статьи 91 УПК России", - говорится в сообщении Ирины Волк на сайте МВД.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее Никулинский суд Москвы арестовал студента МГИМО Аркадия Смелова, который спровоцировал смертельное ДТП. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек отнимал и выкручивал руль у управлявшей автомобилем девушки.

В результате ДТП, произошедшего ночью 26 июня в районе дома №48 на Кутузовском проспекте, автомобиль Mercedes на большой скорости сбил мотоцикл. Байкер Аркадий Дымов, который возглавлял мотоклуб МАДИ, умер в больнице.