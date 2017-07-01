Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 16 человек

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В центральной России ликвидируют последствия мощного удара стихии, который накануне пришелся сразу на несколько регионов. В столичном регионе погибли два человека, еще 16 пострадали. В настоящее время без света, по данным МЧС, остаются почти 25 тысяч человек в 220 населенных пунктах.

В центральной России ликвидируют последствия мощного удара стихии, который накануне пришелся сразу на несколько регионов. В Москве и Подмосковье жертвами непогоды стали два человека, еще девять до сих пор остаются в больницах, передает "ТВ Центр".

Почерневшее за несколько минут небо, плывущие машины, убегающие с Манежной площади туалетные кабинки и град размером с перепелиное яйцо. Именно так выглядел ветхозаветный потоп, как назвали пятничную стихию синоптики. МЧС заранее распространило штормовое предупреждение. Но без жертв не обошлось. В столичном регионе погибли два человека, еще 16 пострадали. Шквалистый ветер вырвал тысячу сто деревьев. Повреждены 95 машин и 10 крыш домов.

Коммунальные службы столицы оперативно реагировали на изменения ситуации. В Мосводостоке приняли более 130 сообщений о локальных подтоплениях. Бригады незамедлительно отправлялись на вызовы. Приходилось буквально вручную расчищать ливневки, убирать ветки из колодцев.

Сложная ситуация произошла в столичных аэропортах. Задержаны в общей сложности 450 рейсов. Еще более 40 отменены. Несколько десятков самолетов были отправлены в другие города. Так, по некоторым данным, пассажирам рейса Пермь - Москва, совершившего посадку в Воронеже, не разрешили покидать салон. Всю ночь люди ждали продолжения путешествия, не вставая с кресел.

Новые рекорды, которые прогнозировали синоптики, состоялись. Последний день июня изменил вековые данные метеонаблюдений.

"За 12 часов, а именно столько продолжался дождь на метеостанции ВДНХ, с 15 часов пятницы и до трех часов субботы там выпало 69 миллиметров осадков. Таким образом, этот день стал самым дождливым 30 июня за всю историю метеонаблюдения в столице и стал самым дождливым днем всего июня за всю историю регулярных наблюдений за погодой в Москве. Вообще по количеству осадков июнь 2017 года занял второе место за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ, то есть с 1948 года. За этот месяц выпало 140 миллиметров осадков. То есть практически две месячные нормы", - сказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Последствия стихии устраняют и в других центральных регионах. Ливень и ветер оборвали провода на линиях электропередачи во Владимирской, Калужской и Липецкой областях. Без света, по данным МЧС, остаются почти 25 тысяч человек в 220 населенных пунктах. 80 бригад энергетиков стараются вернуть людям жизненно необходимое электричество.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".