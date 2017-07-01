Газета New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов

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Газета New York Post опубликовала статью о высказываниях Дональда Трампа в соцсетях. В материале всего три слова: "Остановись. Просто остановись". Заметка размещена в разделе, где печатаются статьи, которые отражают мнение редакции.

Американские СМИ снова обрушились с критикой на Дональда Трампа. На этот раз газета New York Post опубликовала статью о высказываниях президента в соцсетях, передает "ТВ Центр".

В материале всего три слова: "Остановись. Просто остановись". Заметка размещена в разделе, где печатаются материалы, отражающие мнение редакции. Поводом для новой информационной атаки стала недавняя перепалка между Дональдом Трампом и ведущими телеканала MSNBC. Мике Бжезински и Джо Скарборо неоднократно критиковали главу государства. За что президент США и назвал журналистов, цитата, - "сумасшедшая" и "психопат".

Трамп уже не раз заявлял, что новости в американских СМИ - лживые. В Белом доме также подсчитали, что больше всего эфирного времени телеканалы уделяют именно неправдивым материалам о Дональде Трампе и Москве.

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