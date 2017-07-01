В России на 300 рублей вырос минимальный размер оплаты труда

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С 1 июля в России вступает в силу ряд новых норм. В частности, ежемесячная заработная плата теперь не может быть ниже семи тысяч 800 рублей. Кроме того, в столичном регионе повышаются тарифы на проезд в пригородных электричках.

С субботы в России вступает в силу ряд новых норм. Минимальный размер оплаты труда повышается до семи тысяч 800 рублей, передает "ТВ Центр".

Теперь ежемесячная заработная плата не может быть ниже этой суммы. Кроме того, МРОТ учитывается при расчете страховых выплат и штрафов.

Пенсионерам и бюджетникам начинают выдавать карты национальной платежной системы "Мир". С сегодняшнего дня все кредитные организации должны обеспечить приём этих карт в своих банкоматах и терминалах.

С 1 июля вступает в силу закон об использовании электронных больничных. По желанию пациента, данные о временной нетрудоспособности можно внести в специальную базу или получить бланк в привычной печатной форме также пока остаются.

Кроме того, в столичном регионе повышаются тарифы на проезд в пригородных электричках. По Москве стоимость билета теперь составит 34 рубля. А поездка за пределы города, где действует система зон, обойдется в 22 рубля за каждый участок.