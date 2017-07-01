Сирийская армия пополняется бывшими студентами и школьниками

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Число жителей, вступивших в ряды правительственной армии Сирии, растет. На военную службу идут сотни бывших студентов и школьников, которые мечтают поскорее освободить страну от боевиков и вернуть в свои дома мирную жизнь.

В Сирии растет число жителей, вступивших в ряды правительственной армии. На военную службу идут сотни бывших студентов и школьников. Все они мечтают поскорее освободить страну от боевиков и вернуть в свои дома мирную жизнь, передает "ТВ Центр".

Едва ли не половина этих юношей только неделю назад окончила школы. После экзаменов, поступать в ВУЗы не стали. Говорят - не время. Сейчас Сирии нужны солдаты. О карьерах инженеров, врачей, программистов будут думать, когда закончится война.

Мухаммаду только исполнилось 18. С ним, в военкомат, пришли друзья. Тоже - призывники. В Сирии, набор в армию идет не весной и осенью, как в России. А круглый год. Эти, еще мальчики, хорошо знают, что такое террор. Многие во время боев за Алеппо, потеряли своих товарищей, одноклассников, родных.

На каждого новобранца - персональная анкета. Личные данные, фотография. И подпись. Точнее, оттиск пальца. Военкомат ведет строгий учет всех призывников. Уклонистов, по словам офицеров очень мало. Отсрочка только студентам или юношам, у которых уже служат старшие братья.

Прежде в Сирии, призывники служили полтора года. Но война, каждый день забирает десятки жизней. И солдат и офицеров. Поэтому в последние годы - набор бессрочный.

Многие идут в армию, чтоб поквитаться с боевиками. Юношей, у которых погибли отцы и братья, в стране - десятки тысяч.

Эти призывники - будущие танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты. Через пару недель отправятся в подразделения. Короткий курс молодого бойца. Дальше - фронт.

Первая группа новобранцев из Алеппо уедет в Дамаск. Обстановка там не простая. За сутки, боевики восемь раз нарушали перемирие. А в районе Дерраа, по данным спецслужб, и вовсе планируют провокацию с применением химического оружия.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".