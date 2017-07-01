В "Сокольниках" прошел фестиваль "Разноцветная Москва"

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Фестиваль молодежной культуры "Разноцветная Москва" прошел в столичном парке "Сокольники". На этот раз он был посвящен году экологии.

В столичном парке Сокольники прошел фестиваль молодежной культуры "Разноцветная Москва". В этот раз он посвящен году экологии, передает "ТВ Центр".

Главным событием праздника стал конкурс граффити. Несмотря на дождь, уличные художники создавали свои полотна прямо под открытым небом. Основная тема работ - природное богатство регионов России. На спортивных площадках участники фестиваля сыграли в уличный баскетбол, соревновались в исполнении трюков с мячом и скейтами. И устроили танцевальную битву. Гости парка смогли посетить мастер-классы. А для детей работала отдельная игровая зона.