В Приморье нашли останки древнего племени империи Цзинь

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Археологи обнаружили уникальное захоронение древнего племени, которое более тысячи лет назад населяло территории Дальнего Востока и Китая. Памятник истории открыли случайно, при строительстве газопровода.

В Приморье обнаружили уникальное захоронение древнего племени, которое более тысячи лет назад населяло территории Дальнего Востока и Китая. Памятник истории открыли случайно, при строительстве газопровода. Неожиданная находка позволит археологам лучше изучить быт и культуру представителей золотой империи Цзинь, передает "ТВ Центр".

Сантиметр за сантиметром археологи раскапывают новые подробности о жизни чжурчженей - представителей золотой империи Цзинь. Точнее об их смерти. Впервые за несколько десятилетий удалось обнаружить не городище этого народа, а могильник. Теперь приморские ученые смогут раскрыть все тайны их обряда захоронения.

Глубина могил небольшая, всего около 30 сантиметров. В них складывали то, что, как считалось, может пригодиться усопшему в загробной жизни. Для богатства - монеты, для охоты - мечи и стрелы. Археологи обнаружили уже множество обломков этих предметов.



Чжурчжени заселяли земли Приморья и часть Китая в 12 веке. Об их жизни ученым известно достаточно много. У них был высокий уровень образования, своя письменность, развито ремесло и торговля. Но что из себя представляли кладбища этого народа - ни российские, ни зарубежные археологи до этого момента практически ничего не знали.

За два месяца раскопок ученые обнаружили более 20 могил. Но полевые работы только часть исследований. В лаборатории все находки отмывают, высушивают и детально изучают. А схему раскопа рассматривают на фотографиях, сделанных с высоты.

Захоронение обнаружили случайно, во время строительства газопровода. Обычно после таких находок траекторию прокладки трубы меняют, чтобы обойти памятники, но здесь сделать этого не удалось. Поэтому после того как ученые обследуют все пять тысяч квадратных метров территории и закончат археологические работы - могильник закопают, а все найденные предметы передадут с музей.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".