В московских аэропортах задержаны более 200 рейсов

Теги: Общество аэропорт самолет задержка москва

Более 200 рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за непогоды. При этом еще 14 авиарейсов отменены. Накануне Москву и окрестности накрыл сильнейший за последние десятилетия ливень.

В столичных аэропортах из-за непогоды задержаны 203 рейса и еще 14 отменены. Об этом сообщается на портале "Яндекс.Расписания".

По состоянию на 10:20 по московскому времени, в аэропорту "Домодедово" задержаны 104 рейса и еще 13 отменены. В "Шереметьево" с опозданием будут выполнены 99 рейсов, а во "Внуково" отменен один авиарейс.

Накануне Москву и окрестности накрыл сильнейший за последние десятилетия ливень. Количество осадков всего за несколько часов превысило три четверти от месячной нормы, что близко к абсолютному рекорду. Непогода атаковала столицу волнами. Благодаря этому, а также оперативной работе коммунальных служб, в городе удалось избежать серьезных подтоплений.