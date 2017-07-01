В Москве наградили победителей премии "Радиомания-2017"

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Победителей премии "Радиомания-2017" наградили в столице. Лучшие представители индустрии получили "золотые микрофоны". Подобная церемония прошла уже в шестнадцатый раз.

В Москве наградили победителей национальной премии "Радиомания-2017". "Золотые микрофоны" получили лучшие представители индустрии, передает "ТВ Центр".

Церемония прошла уже в шестнадцатый раз. В этом году было представлено более двухсот работ в 20 номинациях. Среди них политические, спортивные, музыкальные и просветительские программы. Участников, приехавших из разных регионов страны, со сцены приветствовали самые популярные музыкальные коллективы и сольные исполнители России. Телеграмму с поздравлением конкурсантам направил президент страны Владимир Путин.