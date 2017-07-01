В Калифорнии на трассу упал легкомоторный самолет

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Легкомоторный самолет разбился в американском штате Калифорния. Он упал прямо на оживленную трассу. В результате происшествия обошлось без жертв.

В американском штате Калифорния прямо на оживленную трассу упал легкомоторный самолет. После крушения воздушное судно загорелось, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло неподалеку от Лос-Анджелеса. Несмотря на огромное пламя - обошлось без жертв. На борту находились пилот и пассажир. Их целыми и невредимыми вытащили из горящих обломков. В момент падения на дороге было много машин, однако самолет задел всего один автомобиль, его водитель не пострадал. По предварительным данным, неполадки начались вскоре после взлета. Приоритетная версия - отказ двигателя.