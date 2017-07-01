Пожары охватили более 60 тысяч гектар леса в Сибири

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Более 60 тысяч гектаров леса охвачены огнем в Сибири. Тайга горит в Иркутской области, Бурятии, Тыве, Красноярском крае и Забайкалье. В регионах действует режим чрезвычайной ситуации.

На территории России более 60 тысяч гектаров леса охвачены огнем. Тайга горит в Иркутской области, Бурятии, Тыве, Красноярском крае и Забайкалье, передает "ТВ Центр".

В регионах действует режим чрезвычайной ситуации. Многие очаги расположены в труднодоступной местности. Огонь тушат как на земле, так и с воздуха, задействованы авиация, более четырех тысяч специалистов и свыше 700 единиц техники. Города и поселки окутаны дымом. Основная задача спасателей - защитить населенные пункты.