Белый дом опубликовал данные о зарплатах администрации Трампа

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В США обнародовали информацию о заработных платах членов администрации Дональда Трампа. Согласно последним данным, ежегодная зарплата сотрудников Белого дома варьируется от 30 до 187 тысяч долларов.

Белый дом опубликовал информацию о заработных платах членом администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, ежегодная зарплата сотрудников Белого дома варьируется от 30 до 187 тысяч долларов. При этом старший политический советник президента Джаред Кушнер и дочь американского лидера Иванка Трамп не получают жалование.

Среди членов администрации больше всех зарабатывает политический советник президента Марк Хаус. Меньше всех получает глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.