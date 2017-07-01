СБУ обвинила Россию в причастности к атаке вируса Petya

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Украинские спецслужбы обвинили Россию в причастности к атаке вируса Petya. В Службе безопасности Украины считают, что целью этой кибератаки была дестабилизация общественно-политической ситуации в стране.

Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в причастности к атаке вируса Petya, которая произошла в минувший вторник. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Имеющиеся данные дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием TeleBots и Blackenergy. Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб России", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, заражение вирусом было спланировано и осуществлено заранее. В украинских спецслужбах полагают, что оно происходило в несколько этапов перед национальным государственным праздником Украины. В СБУ считают, что целью этой атаки была дестабилизация общественно-политической ситуации в стране.

27 июня новый вирус-вымогатель Petya атаковал компьютерные системы во многих странах мира. Вирус блокировал работу около 80 организаций в России и на Украине. За возобновление работы техники хакеры требовали выкуп в размере 300 долларов.

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