Медведев простился с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем

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В Страсбурге прошла церемония прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем. Российскую делегацию представлял премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев. Он отметил личный вклад экс-канцлера в установлении надежного партнерства между Москвой и Берлином.

В Страсбурге простились с бывшем канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Гражданская панихида проходила в здании Европейского парламента, передает "ТВ Центр".

Среди приглашенных оказались десятки действующих и экс-глав государств и правительств. Российскую делегацию представлял Дмитрий Медведев. Премьер-министр отметил личный вклад Гельмута Коля в установлении надежного партнерства между Москвой и Берлином.

"Он всегда оставался истинным национальным лидером. Но мыслил и действовал в общеевропейском мировом контексте. Мечтал не только о единой Германии, но и о единой Европе. И видел Россию ее неотъемлемой частью. Это была мечта об общем доме без колючей проволоки, без страха, без вражды, которая разделяла весь континент. Мечта о спокойствии и безопасности для всех", - сказал Медведев.

Это первая траурная церемония такого масштаба в истории ЕС. Многие считают Гельмута Коля символом европейского единства. Похоронят бывшего канцлера ФРГ уже в немецком городе Шпайер с военными почестями.

Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Он вошел в историю как "отец объединения Западной и Восточной Германии".