На юге Москвы завершается строительство нового храма

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Советник мэра столицы и патриарха Владимир Ресин осмотрел ход работ по строительству храма святителя Николая Мирликийского на юге Москвы. Внутреннюю отделку церкви закончат этой осенью.

В районе Бирюлево на юге Москвы завершается строительство храма в честь святителя Николая Мирликийского, передает "ТВ Центр".

В субботу ход работ осмотрел советник мэра Москвы и патриарха Владимир Ресин. Уже отштукатурены стены здания. Установлены несколько куполов с крестами. Всего по проекту их будет девять. Скоро на фасаде появятся мозаичные иконы Спаса Нерукотворного и Николая Чудотворца. Внутреннюю отделку церкви закончат этой осенью.