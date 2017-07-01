Собака вышла на сцену во время выступления оркестра в Турции

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Во время выступления Венского камерного оркестра в Турции на сцену выбежала собака. Неожиданный гость вызвал смех и бурю аплодисментов у зрителей.

В турецком городе Эфес прошел незабываемый концерт классической музыки. Появление собаки стало главным событием на выступлении Венского камерного оркестра, передает "ТВ Центр".

Во время исполнения четвертой симфонии Мендельсона на сцену к оркестру вышел пес. Он не спешил, и даже совсем не смущался. Немного пройдясь, четвероногий любитель классики и вовсе улегся около скрипача, поближе к дирижеру. Неожиданный гость вызвал смех и бурю аплодисментов у зрителей. А вот музыканты не потеряли самообладание и продолжили играть.