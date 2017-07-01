Медведь зашел за конфетами в алкогольный магазин на Аляске. Видео

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Бурый медведь решил заглянуть в алкогольный магазин на Аляске. Там его заинтересовал стенд со сладостями. В интернете появилась видеозапись данного инцидента.

На Аляске медведь решил зайти в алкогольный магазин и стал рассматривать стенд с конфетами. Об этом сообщает телеканал BBC. Данный инцидент попал на видео.

Медведь сначала огляделся в магазине, а затем подошел к стенду со сладостями. Животное стало принюхиваться к конфетам, однако сразу после этого его выгнал владелец забегаловки.