Медведь зашел за конфетами в алкогольный магазин на Аляске. Видео
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Бурый медведь решил заглянуть в алкогольный магазин на Аляске. Там его заинтересовал стенд со сладостями. В интернете появилась видеозапись данного инцидента.
На Аляске медведь решил зайти в алкогольный магазин и стал рассматривать стенд с конфетами. Об этом сообщает телеканал BBC. Данный инцидент попал на видео.
Медведь сначала огляделся в магазине, а затем подошел к стенду со сладостями. Животное стало принюхиваться к конфетам, однако сразу после этого его выгнал владелец забегаловки.